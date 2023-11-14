Оккупанты стали чаще использовать дроны-камикадзе на фронте — Александр Сырский

Силы обороны Украины ликвидировали более 4 тысяч россиян за последние две недели на линии Купянско-Бахмутского направления. Об этом сообщил командующий ОСГВ «Хортица» Александр Сырский.

«Агрессор не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности, несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска», — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что противник увеличил количество использования дронов-камикадзе. На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак.

Наши защитники, по словам командующего, разбивают все планы и попытки оккупантов захватить украинскую землю.

Сырский отметил, что агрессор ежедневно теряет свои наступательные возможности.

За две недели в районе ответственности ОСГВ «Хортица» российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек.

Уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники оккупантов.

Напомним, спутниковые снимки показывают прогресс в строительстве в России завода по массовому производству дронов-камикадзе иранской разработки, которые Москва, как ожидается, нацелит на украинские энергетические объекты.