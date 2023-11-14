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Россия достраивает завод по производству «шахедов» — Институт науки и международной безопасности

14 ноября 2023, 11:00

Россия достраивает завод по производству «шахедов» — Институт науки и международной безопасности

Спутниковые снимки показывают прогресс в строительстве в России завода по массовому производству дронов-камикадзе иранской разработки, которые Москва, как ожидается, нацелит на украинские энергетические объекты.

Об этом говорится в докладе Института науки и международной безопасности (Institute for Science and International Security), пишет Reuters.

В отчете указано, что спутниковый снимок, сделанный в середине сентября, показал, что новое строительство на заводе коррелирует с планом здания, которым газета Washington Post поделилась с институтом ранее в этом году.

Здание, согласно другим документам, будет использоваться для массового производства иранского Shahed-136, включающего усовершенствование иранских производственных процессов и расширение возможностей дронов, говорится в отчете.

На спутниковом снимке также видно строительство других сооружений и новых периметров безопасности по контрольно-пропускным пунктам.

«С приближением зимы … можно ожидать, что Россия ускорит атаки Shahed-136 на жизненно важную энергетическую инфраструктуру Украины, создав жестокие условия жизни для гражданского населения», — говорится в докладе.

Несмотря на достигнутый прогресс, ни США, ни их союзники не ввели санкции в отношении владельца завода, АО «Алабуга» или связанных с ним компаний, указано в докладе.

Завод расположен в 800 км восточнее москвы в Республике Татарстан. АО «Алабуга» на 66% принадлежит федеральному правительству и на 34% — республике.

Напомним, Россия объявила, что увеличит производство своих 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением Краснополь-М2 и улучшит характеристики снарядов, устойчивых к плохим погодным условиям.

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