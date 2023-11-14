Окупанти стали частіше використовувати дрони-камікадзе на фронті — Олександр Сирський

Сили оборони України ліквідували понад 4 тисячі росіян за останні два тижні на лінії Куп'янсько-Бахмутського напрямку. Про це повідомив командувач ЗСУВ «Хортиця» Олександр Сирський.

«Агресор не відмовляється від своїх планів і продовжує наступальні дії одночасно на кількох східних напрямках. Зокрема, незважаючи на значні втрати, росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп'янська», — йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що противник збільшив кількість використання дронів-камікадзе. На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу шляхом проведення контратак.

Наші захисники, за словами командувача, розбивають усі плани та спроби окупантів захопити українську землю.

Сирський зазначив, що агресор щодня втрачає свої наступальні можливості.

За два тижні в районі відповідальності ЗСУВ «Хортиця» російські окупаційні війська втратили понад 4 тисячі осіб.

Знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки окупантів.

Нагадаємо, супутникові знімки показують прогрес у будівництві в Росії заводу з масового виробництва дронів-камікадзе іранської розробки, які Москва, як очікується, націлить на українські енергетичні об'єкти.