В Херсонской области мужчина подорвался на мине

В Новорайске Херсонской области на мине подорвался 48-летний мужчина. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

«В Новорайске на российской взрывчатке подорвался мужчина. Пострадавший – 48-летний житель Запорожья. Он ремонтировал крышу на ферме, когда увидел заброшенный русский блиндаж. После работы мужчина решил подойти и посмотреть на него. Там он наступил на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате детонации пострадавший получил взрывную травму и потерял часть ноги. Его состояние оценивают как тяжелое. Сейчас мужчина находится в медучреждении. Врачи борются за его жизнь», — говорится в сообщении ОВА.

Также отмечается, что в результате российской оккупации большинство земель Херсонской области заминированы.

Напомним, в то время, как гражданские больницы переориентируют на работу военных госпиталей, в аптеках на ВОТ Херсонщины фиксируется дефицит лекарств. Большинство препаратов отдают именно на нужды русских военных.