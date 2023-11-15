У Херсонській області чоловік підірвався на міні

У Новорайську Херсонської області на міні підірвався 48-річний чоловік. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«У Новорайську на російській вибухівці підірвався чоловік. Постраждалий – 48-річний мешканець Запоріжжя. Він ремонтував дах на фермі, коли побачив занедбаний російський бліндаж. Після роботи чоловік вирішив підійти та подивитися на нього. Там він наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації потерпілий отримав вибухову травму та втратив частину ноги. Його стан оцінюють як тяжкий. Наразі чоловік перебуває у медустанові. Лікарі виборюють його життя», — йдеться у повідомленні ОВА.

Також наголошується, що внаслідок російської окупації більшість земель Херсонської області заміновано.

Нагадаємо, у той час, як цивільні лікарні переорієнтують на роботу військових шпиталів, в аптеках на ВОТ Херсонщини фіксується дефіцит ліків. Більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових.