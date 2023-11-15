В результате ракетного удара по Селидово разрушена многоэтажка 

Многоэтажка в Селидово. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово Покровского района Донецкой области, в результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. Об этом сообщает служба ГСЧС.



На месте обстрела спасатели совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение.



«Также из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок. К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек», — отметили в ГСЧС.

Разрушенный дом в Селидово. Фото: ГСЧС

Разрушенный дом в Селидово. Фото: ГСЧС

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Ранее, 13 ноября, российские войска ударили по Селидово из РСЗО «Смерч».