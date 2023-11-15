Внаслідок ракетного удару по місту Селидове зруйновано багатоповерхівку

Багатоповерхівка у Селидовому. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по місту Селидове Покровському району Донецької області, внаслідок чого зруйновано під'їзд 4-поверхового житлового будинку. Про це повідомляє служба ДСНС.



На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.



«Також з пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина. На жаль, під завалами виявили тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна людина», — зазначили у ДСНС.

Зруйнований будинок у Селидове. Фото: ДСНС

Зруйнований будинок у Селидове. Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Раніше, 13 листопада, російські війська вдарили по місту Селидове з РСЗВ «Смерч».