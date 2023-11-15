У РФ заявили про ще одну атаку безпілотників на пороховий завод

У Росії повідомляють про чергову атаку на пороховий завод. Фото: Baza

У Росії заявляють, що Тамбовський пороховий завод нібито атакували дрони, і це вже другий випадок за останній тиждень. Про це повідомляє видання Baza.

Наголошується, що атака нібито відбулася близько 7:00 у понеділок, 14 листопада: невідомий дрон впав на територію Тамбовського порохового заводу в Котовську.

«Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину даху цеху змішування маси. Почалася пожежа, яку вдалося швидко локалізувати та загасити», — йдеться у повідомленні.

А кілька днів тому на заводі в Котовську була пожежа, за фактом якої порушено кримінальну справу щодо «теракту».

Нагадаємо, у підмосковній Коломиї вранці 14 листопада пролунали вибухи в районі «КБ машинобудування».