Доцент університету коригував удари по Харкову — СБУ

Доцент харківського вишу коригував російські ракетні удари по місту. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила в Харкові ще одного російського агента, який коригував ракетно-артилерійські удари по військовій та критичній інфраструктурі міста. Про це повідомила СБУ.

Повідомляється, що агентом РФ виявився 49-річний доцент одного із харківських університетів. Російська військова розвідка дистанційно завербувала харків'янина після початку повномасштабного вторгнення.

«Серед основних завдань агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів зазнавало обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Також зловмисник відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у приміщенні затриманого вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку із доказами співпраці з російським ГРУ.

Російському агенту повідомили про підозру в державній зраді, скоєну в умовах воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що Маноліс Пілавов, який з 2014 року був головою окупаційної адміністрації Луганська, залишив місто і поїхав до Росії.