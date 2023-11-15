«Белые ангелы» помогли обналичить и доставить пенсии жителям Богоявленки

Полицейские помогли доставить пенсии оставшимся жителям села Богоявленка Донецкой области. Фото: Нацполиция

Обналичить социальные выплаты имели возможность пенсионеры и маломобильные жители Богоявленки. Тем, кто не может передвигаться самостоятельно, деньги доставили на дом. Об этом сегодня сообщило Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Село Богоявленка Угледарской громады расположено в десяти километрах от линии фронта. Оккупанты постоянно бьют по нему из разных видов вооружения, здесь почти не осталось уцелевших зданий.

Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию, в селе остается более 200 жителей — преимущественно пожилые люди. Заботятся о жителях правоохранители, представители местных властей и волонтеры.

В этот раз «Белые ангелы» под руководством начальника Волновахского райотдела полиции Андрея Друмова обеспечили безопасность работников Укрпочты, доставивших гражданам пенсии. Выдача наличных денег проходила в «Пункте несокрушимости» и под охраной полиции.

Не оставили без выплат и пенсионеров, которые не в состоянии самостоятельно добраться до пункта. Полицейские вместе с работниками почты доставили людям средства домой, говорится в сообщении.

«Ситуация в селе тяжелая. Оккупанты постоянно бьют из РСЗО, ствольной артиллерии. Люди уже привыкли и пытаются выжить в таких условиях. Мы будем и дальше помогать жителям, однако им лучше эвакуироваться. Оставаться здесь опасно», – отметил Андрей Друмов.

Напомним, в городе Угледар Донецкой области до сих пор проживают около сотни гражданских. Они не эвакуируются, несмотря на то, что россияне продолжают штурмовать город.