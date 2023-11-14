В Угледаре остаются около сотни местных, оккупанты не оставляют попыток захватить город — военный 72 ОМБР

В городе Угледар Донецкой области до сих пор проживают около сотни гражданских людей. Они не эвакуируются, несмотря на то, что россияне продолжают штурмовать город.



Об этом рассказал руководитель службы по связям с общественностью 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Арсений Прилипко.



Он добавил, что люди получают гуманитарную помощь. В селах близ Угледара людей больше, чем в городе, ведь их обстреливают реже.



Прилепка добавил, что сейчас ситуация на Угледарском направлении более-менее стабилизировалась.



«Враг как всегда использует авиацию, артиллерию, уничтожает город Угледар и близлежащие прифронтовые деревни. Неделю-полторы назад примерно у нас был штурм, они пытались штурмовать наши позиции. Почему? Потому что Угледар – это господствующая высота, и мы это всегда помним и они это помнят. Им очень необходимо ее взять. Без нее им будет тяжело двигаться дальше. Мы этот штурм отразили достаточно удачно, во время него было уничтожено 90% тяжелой техники, которую использовал враг», – рассказал он.



Напомним, оккупанты увеличивают штурмы на Авдеевском, Купянском и Донецком направлениях: Зеленский провел селектор.