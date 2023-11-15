«Білі янголи» допомогли перевести в готівку та доставити пенсії жителям Богоявленки

Поліцейські допомогли доставити пенсії мешканцям села Богоявленка Донецької області. Фото: Нацполіція

Перевести в готівку соціальні виплати мали можливість пенсіонери та маломобільні жителі Богоявленки. Тим, хто не може пересуватись самостійно, гроші доставили додому. Про це сьогодні повідомило Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Село Богоявленка Вугледарської громади розташоване за десять кілометрів від лінії фронту. Окупанти постійно б'ють по ньому з різних видів озброєння, тут майже не залишилося будинків, що вціліли.

Зазначається, що, незважаючи на складну ситуацію, у селі залишається понад 200 мешканців — переважно люди похилого віку. Дбають про мешканців правоохоронці, представники місцевої влади та волонтери.

Цього разу «Білі янголи» під керівництвом начальника Волноваського райвідділу поліції Андрія Друмова забезпечили безпеку працівників Укрпошти, які доставили громадянам пенсії. Видача готівки проходила в «Пункті незламності» та під охороною поліції.

Не залишили без виплат і пенсіонерів, які не спроможні самостійно дістатися пункту. Поліцейські разом із працівниками пошти доставили людям кошти додому, йдеться у повідомленні.

«Ситуація у селі важка. Окупанти постійно б'ють із РСЗВ, ствольної артилерії. Люди вже звикли і намагаються вижити за таких умов. Ми й надалі допомагатимемо мешканцям, проте їм краще евакуюватися. Залишатися тут небезпечно», – наголосив Андрій Друмов.

Нагадаємо, у місті Вугледар Донецької області досі проживає близько сотні цивільних. Вони не евакуюються, незважаючи на те, що росіяни продовжують штурмувати місто.