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В отношении Ирины Фарион СБУ открыла уголовное дело

15 ноября 2023, 16:57

В отношении Ирины Фарион СБУ открыла уголовное дело

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

«Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион. По материалам следствия, в одном из своих интервью народный депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в целом», — говорится в сообщении СБУ в среду.

Кроме того, по информации спецслужбы, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

«Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб», — указывается в сообщении.

Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему), ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер), ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Также в сообщении отмечается, что СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.

Напомним, в результате своих действий профессорша кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника» и членкиня ВО «Свобода» Ирина Фарион спровоцировала студентов и они вышли на митинг за ее отставку. 

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