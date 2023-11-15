Проти Ірини Фаріон СБУ відкрила кримінальну справу

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз із висловлювань та публікацій колишнього народного депутата Ірини Фаріон. Про це повідомив прес-центр спецслужби.

«Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження і вже призначила низку експертиз із висловлювань та публікацій колишнього народного депутата Ірини Фаріон. За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народний депутат України 7-го скликання наголосила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ та не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників і загалом», — йдеться у повідомленні СБУ у середу.

Крім того, за інформацією спецслужби, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала повідомлення зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому було вказано ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника.

«Це стало підставою для його переслідування з боку російських спецслужб», — зазначається в повідомленні.

Кримінальне провадження за цими фактами відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), ст. 435-1 (образа честі та гідності військовослужбовця, загрози військовослужбовцю), ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер), ст.182 (порушення недоторканності приватного життя).

Також у повідомленні наголошується, що СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Нагадаємо, внаслідок своїх дій професорка кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» та член ВО «Свобода» Ірина Фаріон спровокувала студентів і вони вийшли на мітинг за її відставку.