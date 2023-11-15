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195 тысяч рублей за убийства украинцев: будут судить трех оккупантов из Донецкой области

15 ноября 2023, 19:34

195 тысяч рублей за убийства украинцев: будут судить трех оккупантов из Донецкой области

Жителя Старобешевского района и двух дончан подозревают в государственной измене и участии в террористической организации.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в 2015 году житель Старобешевского района по собственному желанию приобщился к вооруженному сопротивлению защитникам Украины, которые сдерживали продвижение НЗФ квазиреспублики в южном регионе Донбасса. Мужчина добровольно поступил в так называемый 1-й армейский корпус «министерства обороны ДНР».

Кроме того, подозреваемый служил старшим снайпером на блокпостах в с. Романовском Запорожской области. Вернувшись в Донецкую область, в составе взвода снайперов 114-й бригады ВС РФ он осуществлял боевые выходы с целью разведки и огневого поражения сил обороны Украины возле с. Красный Партизан Ясиноватского района.

Второй доброволец стал под знамена фейковой республики в феврале 2023 года. Житель Донецка был снайпером, воевал вблизи с. Веселого, с. Пески, пгт Верхнеторецкий, а также в районе городов Моспино, Донецк и Мариуполь. Кроме того, выполнял боевые задания в рядах «114-й бригады стрелкового взвода снайперов». За убийства украинцев он ежемесячно получал по 195 тыс. руб.

Еще один дончанин начал военную «карьеру» в 2016 году. В течение трех лет он служил по контракту в «отделе по борьбе с терроризмом внутренних войск мимо днр». С начала вооруженной агрессии РФ воевал в «1-й Славянской бригаде» ВС РФ в должности помощника гранатометчика и отвечал за программное обеспечение техники в штабе оккупантов.

По новому контракту с фейковым министерством обороны квазиреспублики подозреваемый проходил боевое согласование на полигоне в г. Моспино и участвовал в боях с ВСУ.

Осенью 2023 года двух снайперов и их собратья задержали украинские военнослужащие в районе с. Красногоровка Покровского района.

Им сообщено о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).Максимальные наказания по указанным статьям — 15 лет лишения свободы и пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, подозреваемый в хищении денег минобороны задержан в Греции.

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