195 тисяч рублів за вбивства українців: судитимуть трьох окупантів з Донеччини

Жителя Старобешівського району та двох донеччан підозрюють у державній зраді та участі у терористичній організації.



Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



За даними слідства, у 2015 році мешканець Старобешівського району за власним бажанням долучився до збройного опору захисникам України, які стримували просування НЗФ квазіреспубліки у південному регіоні Донеччини. Чоловік добровільно вступив до так званого 1-го армійського корпусу «міністерства оборони ДНР».



Крім того, підозрюваний служив старшим снайпером на блокпостах у с. Романівському Запорізької області. Повернувшись на Донеччину, у складі взводу снайперів 114-ї бригади ЗС РФ він здійснював бойові виходи з метою розвідки та вогневого ураження сил оборони України біля с. Красний Партизан Ясинуватського району.



Другий доброволець став під знамена фейкової республіки у лютому 2023 року. Житель Донецька був снайпером, воював поблизу с. Веселого, с. Піски, смт Верхньоторецького, а також в районі міст Моспине, Донецьк і Маріуполь. Крім того, виконував бойові завдання у лавах «114-ї бригади стрілкового взводу снайперів». За вбивства українців він щомісячно отримував по 195 тис. руб.



Ще один донеччанин розпочав військову «кар’єру» в 2016 році. Упродовж трьох років він служив за контрактом у «відділі боротьби із тероризмом внутрішніх військ мвс днр». З початку збройної агресії РФ воював у «1-й Слов’янській бригаді» ВС РФ на посаді помічника гранатометника та відповідав за програмне забезпечення техніки у штабі окупантів.



За новим контрактом із фейковим міністерством оборони квазіреспубліки підозрюваний проходив бойове злагодження на полігоні у м. Моспине та брав участь у боях з ЗСУ.



Восени 2023 року двох снайперів та їх побратима затримали українські військовослужбовці в районі с. Красногорівки Покровського району.



Їм повідомлено про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Максимальні покарання за вказаними статтями — 15 років позбавлення волі та довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.



Нагадаємо, підозрюваного у розкраданні грошей міноборони затримали в Греції.