На ВОТ Запорожской области оккупанты создают избирательные комиссии для выборов президента РФ

Россияне начали подготовку к «выборам президента РФ» на временно оккупированной территории Запорожской области.



Об этом в эфире «Суспильне. Сопротивление» сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.



«Несмотря на то, что враг каждый день несет потери во временно оккупированной Запорожской области, в тех городах, которые они считали глубоким тылом, как Мелитополь и Бердянск, они действительно приступили к подготовке к очередному фарсу, который называют «выборы президента РФ». Сегодня они начинают образовывать какие-то комиссии, агитационные группы», – сказал он.



Федоров отметил, что этот процесс будет проходить так же, как фейковые «выборы в местные советы».



«Основная цель — снять пропагандистское кино о том, что будто бы происходило какое-то голосование. Сегодня они производят переучет всех проживающих в Бердянске, Мелитополе и других временно оккупированных населенных пунктах. Запишут всех, что проголосовали «за», завезут людей в очередь… Но это точно не будет соответствовать действительности и правде», — добавил он.



По словам мэра, «комиссии» для проведения «выборов» формируют из приезжих из РФ: «Привозят из Чувашии, Краснодарского края. Привозят из Сибири, из Дагестана людей, едва говорящих по-русски».



Напомним, партизаны обнаружили под Мангушем базу военных РФ с составом горючего и РСЗО.