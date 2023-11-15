На ТОТ Запорізької області окупанти створюють виборчи комісії для виборів президента РФ

Росіяни розпочали підготовку до «виборів президента РФ» на тимчасово окупованій території Запорізької області.



Про це в ефірі «Суспільне. Спротив» повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.



«Не дивлячись на те, що ворог кожного дня несе втрати в тимчасово окупованій Запорізькій області, в тих містах, які вони вважали глибоким тилом, як Мелітополь і Бердянськ, вони дійсно розпочали підготовку до чергового фарсу, який називають «вибори президента РФ». Сьогодні вони починають утворювати якісь комісії, агітаційні групи», — сказав він.



Федоров зауважив, що цей процес відбуватиметься так само, як фейкові «вибори до місцевих рад».



«Основна мета — зняти пропагандистське кіно про те, що начебто відбувалося якесь голосування. Сьогодні вони роблять переоблік всіх, хто проживає у Бердянську, Мелітополі й інших тимчасово окупованих населених пунктах. Запишуть всіх, що проголосували «за», завезуть людей до черг… Але це точно не буде відповідати дійсності і правді», — додав він.



За словами міського голови, «комісії» для проведення «виборів» формують із приїжджих із РФ: «Привозять з Чувашії, Краснодарського краю. Привозять із Сибіру, із Дагестану людей, які ледве розмовляють російською».



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