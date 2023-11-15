Партизаны обнаружили под Мангушем базу военных РФ со складом горючего и РСЗВ

Военная база под Мангушем. Изображение: Телеграмм-канал «АТЕШ»

В оккупированном Мангуше Донецкой области российские военные развернули военную базу.



Об этом сообщает Телеграмм-канал «АТЕШ» (военное партизанское движение на территориях Украины, оккупированных Россией, а также на территории России). Ссылаются на своих агентов в составе ВС РФ.

Указывается, что на базе находится склад с горючим, как минимум, 10 боевых бронированных машин, 4 РСЗВ, командный пункт и штаб.



Напомним, оккупанты активизировались на Бахмутском направлении, за сутки выпустили почти полсотни дронов-камикадзе.