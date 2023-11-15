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Впервые в истории. Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО

15 ноября 2023, 22:30

Впервые в истории. Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО

В среду, 15 ноября, Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Комментируя такое решение, Зеленский подчеркнул, что эпоха российского влияния закончилась».

«Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха русского влияния закончилась, и это верно: русским террористам нет места во главе значимых интернациональных организаций. Международная роль России будет только продолжать ослабевать», – написал глава государства.

Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО между сессиями Генеральной конференции. Она готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет методы и формы практической деятельности организации. Совет состоит из представителей 51 страны-члена ЮНЕСКО, избираемых на Генеральной конференции с учетом регионального и культурного.

Напомним, правительство Чехии 15 ноября поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов России на чешской территории.

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