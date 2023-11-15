Вперше в історії. Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО

У середу, 15 листопада, Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.



Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



Коментуючи таке рішення, Зеленський наголосив, що «епоха російського впливу закінчилася».



«Уперше в історії Росію було виключено з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам немає місця на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії буде тільки продовжувати слабшати», — написав голова держави.



Виконавча рада є керівним органом ЮНЕСКО між сесіями Генеральної конференції. Вона готує роботу конференції та здійснює нагляд за реалізацією конкретних рішень, визначає методи і форми практичної діяльності організації. Рада складається з представників 51 країни-члена ЮНЕСКО, яких обирають на Генеральній конференції з урахуванням регіонального та культурного.



Нагадаємо, уряд Чехії 15 листопада підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.