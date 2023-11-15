В Селидово возросло количество жертв из-за российского ракетного удара

Оккупанты атаковали город Селидово. Фото: Новости Донбасса

В Селидово спасатели под завалами многоэтажного дома нашли тело погибшего мужчины. Об этом сообщает корреспондент Новостей Донбасса.



Таким образом, в результате российского ракетного удара по городу число погибших возросло до двух. Еще три человека ранены.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово Донецкой области этой ночью, 15 ноября.



Ранее мы писали, что медицинский директор Селидовской городской больницы Елена Дубик сообщила, что двое пострадавших находятся в травматологическом отделении, одна женщина в терапевтическом.



«Женщина в тяжелом состоянии получила минно-взрывные и осколочные травмы, открытый перелом предплечья. Ночью ее прооперировали. Был наложен аппарат наружной фиксации. У мужчины минно-взрывная травма, ушиб грудной клетки и обоих бедер. Они находятся под наблюдением врачей», — отметила она.



По ее словам, еще одна пострадавшая женщина во время обстрела находилась на улице, ее состояние удовлетворительное, у нее контузия и гипертонический криз.