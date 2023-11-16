Вночі окупанти обстріляли Чугуївський район Харківщини

Російські окупаційні війська завдали серії ударів, за попередніми даними, С-300 по Чугуївському району Харківської області. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали щонайменше семи ударів по населеному пункту Чугуївського району. Попередньо — ракетами С-300. Наслідки влучень встановлюються. Наразі інформації про постраждалих не надходило», - написав Синегубов у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по місту Селидове на Донеччині кількість загиблих зросла до двох. Ще трьох людей поранено.