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Вночі окупанти обстріляли Чугуївський район Харківщини

16 листопада 2023, 08:25

Вночі окупанти обстріляли Чугуївський район Харківщини

Російські окупаційні війська завдали серії ударів, за попередніми даними, С-300 по Чугуївському району Харківської області. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали щонайменше семи ударів по населеному пункту Чугуївського району. Попередньо — ракетами С-300. Наслідки влучень встановлюються. Наразі інформації про постраждалих не надходило», - написав Синегубов у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по місту Селидове на Донеччині кількість загиблих зросла до двох. Ще трьох людей поранено.

 

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