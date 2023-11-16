Спортсмен из Рубежного в третий раз стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Николай Баранник в третий раз стал чемпионом мира. Фото: Луганская ОВА

Пауэрлифтер Николай Баранник в третий раз стал чемпионом мира.



Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



В литовском городе Друскининкай продолжается чемпионат мира по пауэрлифтингу. Спортсмен из Рубежного уже завоевал первое место в весовой категории до 83 кг, защитив свой титул прошлого года.



«В приседании Николай занял первое место с результатом 362,5 кг. В жиме лежа ему опять не было равных – 270 кг. В тяге Николай завершил упражнение с бронзовой медалью, взяв 302,5 кг, и третий раз в своей карьере стал чемпионом мира с суммой троеборья 935 кг», — написал глава ОВА.



Выступление Николая Баранника на чемпионате мира. по пауэрлифтингу. Фото: Луганская ОВА

Компанию на пьедестале уважения Николаю составил Виталий Коломиец из Винницы, занявший второе место.



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