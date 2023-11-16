Спортсмен з Рубіжного втретє став чемпіоном світу з пауерліфтингу

Микола Бараннік втретє став чемпіоном світу. Фото: Луганська ОВА

Пауерліфтер Микола Бараннік втретє став чемпіоном світу.



Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



У литовському місті Друскінінкай триває чемпіонат світу з пауерліфтингу. Спортсмен з Рубіжного вже виборов перше місце у ваговій категорії до 83 кг, захистивши свій тогорічний титул.



«У присіданні Микола посів першу сходинку з результатом 362,5 кг. У жимі лежачи йому знову не було рівних — 270 кг. У тязі Микола завершив вправу з бронзовою медаллю, підкоривши 302,5 кг, та втретє у своїй кар’єрі став чемпіоном світу з сумою триборства 935 кг», — написав очільник ОВА.

Виступ Миколи Баранніка на чемпіонаті світу. з пауерліфтинга. Фото: Луганська ОВА

Компанію на п’єдесталі пошани Миколі склав Віталій Коломієць з Вінниці, який посів друге місце.



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