Фарион будет судиться со «Львовской политехникой»

Бывшая народная депутат Ирина Фарион, которую в среду, 15 ноября, после ряда скандалов, уволили с должности профессора во «Львовской политехнике», прокомментировала такое решение университета.

В своем Telegram-канале Фарион опубликовала фото копии приказа об увольнении, на котором стоит печать и подпись начальника отдела кадров о том, что копия верна. При этом Фарион написала, что «это что-то новое в трудовом праве — увольнение без подписи». Она заявила, что готовит иск в суд.

«Все только начинается, потому что каждый финиш – это, по сути, старт. Готовлю иск в суд», — написала Фарион.

Она поблагодарила студентов и своих коллег с кафедры.

Ранее ообщалось, что после ряда скандалов с участием Фарион и обращений чиновников к правоохранителям, в СБУ было начато уголовное производство в отношении нее. В тот же день «Львовская политехника» уволила Фарион.