Под завалами в Селидово могут быть еще два человека — ГСЧС

В Селилово разбирают завалы. Фото: ГСЧС

Вторые сутки продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы в Селидово на месте частично разрушенного 4-этажного дома.



Как сообщают в ГСЧС, станом на 08:00 16 ноября в результате проведенных работ обнаружены и изъяты тела двух погибших. По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще двух человек.



Всего в результате российского ракетного обстрела г. Селидово, состоявшегося 15 ноября, погибли два человека, трое травмированы, спасены шесть человек, среди них ребенок.



Разрушен один частный жилой дом, частично разрушен 4-этажный жилой дом, повреждены 16 частных и 7 многоквартирных домов.



В Селилово разбирают завалы. Фото: ГСЧС

В Селилово разбирают завалы. Фото: ГСЧС

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидову Донецкой области в ночь на 15 ноября.