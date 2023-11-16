Під завалами у Селидовому можуть бути ще двоє людей — ДСНС

У Селиловому розбирають завали. Фото: ДСНС

Другу добу тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Селидовому на місці частково зруйнованого 4-поверхового будинку.



Як повідомляють у ДСНС, станом на 08:00 16 листопада в результаті проведених робіт виявлено та вилучено тіла двох загиблих. За попередньою інформацією під завалами можливе перебування ще двох людей.



Всього внаслідок російського ракетного обстрілу м. Селидове, що відбувся 15 листопада, загинули двоє людей, троє травмовані, врятовано шестеро людей, серед них дитина.



Зруйновано один приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.

У Селиловому розбирають завали. Фото: ДСНС

У Селиловому розбирають завали. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області у ніч проти 15 листопада.