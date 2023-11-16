Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Під завалами у Селидовому можуть бути ще двоє людей — ДСНС

16 листопада 2023, 09:23

Під завалами у Селидовому можуть бути ще двоє людей — ДСНС

У Селиловому розбирають завали. Фото: ДСНС У Селиловому розбирають завали. Фото: ДСНС

Другу добу тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Селидовому на місці частково зруйнованого 4-поверхового будинку.

Як повідомляють у ДСНС, станом на 08:00 16 листопада в результаті проведених робіт виявлено та вилучено тіла двох загиблих. За попередньою інформацією під завалами можливе перебування ще  двох людей. 

Всього внаслідок російського ракетного обстрілу м. Селидове, що відбувся 15 листопада, загинули двоє людей, троє травмовані, врятовано шестеро людей, серед них дитина.

Зруйновано один приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.

У Селиловому розбирають завали. Фото: ДСНС

У Селиловому розбирають завали. Фото: ДСНС
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області у ніч проти 15 листопада.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Селидове Донеччина
Інше
Війна Обстріл

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:49
У прифронтовому районі окупанти знову вдарили по теплоелектростанції
09:30
Росіяни намагалися атакувати ЗСУ на Лиманському та Запорізькому напрямках — Генштаб
08:25
Вночі окупанти обстріляли Чугуївський район Харківщини
00:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 листопада
21:33
На ТОТ Запорізької області окупанти створюють виборчи комісії для виборів президента РФ
20:47
Партизани виявили під Мангушем базу військових РФ зі складом пального та РСЗВ
15:37
Окупанти завершили створення мережі телеграфного зв'язку на захоплених територіях
14:35
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька постраждав місцевий житель
14:21
Росіяни завозять на окуповані території мігрантів, вони створили кримінальні групи — ЦНС
13:50
Доцент університету коригував удари по Харкову — СБУ
11:39
В окупованому Донецьку повністю відновлено енергопостачання
11:35
У Маріуполі окупанти продовжують облаштовувати військові бази
09:25
Війська РФ намагаються повернути собі ініціативу на сході України — ISW
00:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 листопада
20:12
Україна повернула з окупації чотирьох дітей разом із сім'ями
18:27
Окупанти стали частіше використовувати дрони-камікадзе на фронті — Олександр Сирський
17:23
З'явилися свідчення грубих знущань російських військових над товаришами по службі
15:27
З настанням холодів на окупованій Луганщині електромережі не витримують навантаження
14:36
«Новий за 9 тисяч, вживаний за 4»: в окупованому Маріуполі на ринку продають пістолети
13:49
«Платять пенсії за законами РФ»: двух посадовиць з окупованої Луганщини судитимуть за колабораціонізм
усі новини
09:49
У прифронтовому районі окупанти знову вдарили по теплоелектростанції
09:30
Росіяни намагалися атакувати ЗСУ на Лиманському та Запорізькому напрямках — Генштаб
09:23
Під завалами у Селидовому можуть бути ще двоє людей — ДСНС
09:05
Спортсмен з Рубіжного втретє став чемпіоном світу з пауерліфтингу
08:26
За добу військові РФ вбили двох жителів донеччини, п’ятьох поранили
08:25
Вночі окупанти обстріляли Чугуївський район Харківщини
08:13
Окупанти за добу випустили понад півтисячі снарядів по Херсонщині
08:01
Фаріон буде позиватися до «Львівської політехніки»
00:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 листопада
22:30
Вперше в історії. Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО
22:06
Прикордонники з дронів знищили «автопарк» окупантів на Харківщині
21:33
На ТОТ Запорізької області окупанти створюють виборчи комісії для виборів президента РФ
21:07
Фаріон звільнили з «Львівської політехніки»
20:47
Партизани виявили під Мангушем базу військових РФ зі складом пального та РСЗВ
20:23
Чехія заморозить усі активи РФ на своїй території — МЗС
19:53
Окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку, за добу випустили майже півсотні дронів-камікадзе
19:34
195 тисяч рублів за вбивства українців: судитимуть трьох окупантів з Донеччини
18:53
Присвоїв 43 мільйони гривень: підозрюваного у розкраданні грошей міноборони затримали в Греції
18:33
Розслідувачі підтвердили російське громадянство митрополита Святогірської лаври
17:42
Хімікати, батареї, фольга: ЄС готує нові обмеження для РФ
усі новини
ВІДЕО
Рятувальники дістали тіло другого загиблого у Селидовому. Фото: Новини Донбасу Удар по Селидовому: рятувальники дістали тіло другого загиблого
15 листопада, 15:27
Багатоповерхівка у Селидовому. Фото: ДСНС Внаслідок ракетного удару по місту Селидове зруйновано багатоповерхівку
15 листопада, 08:10
Про роль ЗМІ та журналістів в умовах війни говорили на конференції «Донбас Медіа Форум», що відбулася в Києві. Про роль та відповідальність журналістів під час війни говорили на ДМФ-2023
14 листопада, 23:30
Стовп диму в Будьонівському районі Донецька. Кадр з відео В окупованому Донецьку піднявся великий стовп диму після вибуху
14 листопада, 12:10
Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ► Херсон: Як боролися з російською пропагандою в окупації ►
11 листопада, 16:32
Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ► Пенсіонери проти Путіна: чому старше покоління росіян виступає проти війни ►
09 листопада, 23:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама