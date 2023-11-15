Удар по Селидово: спасатели достали тело второго погибшего

Спасатели достали тело второго погибшего в Селидово. Фото: Новости Донбасса

Сотрудникам ГСЧС удалось достать тело второго погибшего в результате ракетного удара оккупантов по городу Селидово Донецкой области 15 ноября. Об этом сообщает полиция.



Отмечается, что погиб 59-летний местный житель. Он жил на последнем этаже разрушенного многоквартирного дома.



Сейчас известно о двух погибших и трех пострадавших.



Спасательно-розыскные работы продолжаются.



Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово Донецкой области этой ночью, 15 ноября.



Ранее мы писали, что медицинский директор Селидовской городской больницы Елена Дубик сообщила, что двое пострадавших находятся в травматологическом отделении, одна женщина в терапевтическом.



«Женщина в тяжелом состоянии получила минно-взрывные и осколочные травмы, открытый перелом предплечья. Ночью ее прооперировали. Был наложен аппарат наружной фиксации. У мужчины минно-взрывная травма, ушиб грудной клетки и обоих бедер. Они находятся под наблюдением врачей», — отметила она.



По ее словам, еще одна пострадавшая женщина во время обстрела находилась на улице, ее состояние удовлетворительное, у нее контузия и гипертонический криз.