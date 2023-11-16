Начальник Авдеевской ГВА назвал количество оставшихся в городе жителей

На данный момент в Авдеевке Донецкой области, несмотря на массовые обстрелы, остаются чуть больше 1400 людей. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

«По состоянию на утро 16 ноября 1431 человек остается в городе. Вчера выехали 11 горожан. Есть эвакуация на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. Люди уже устали», — сказал он.

При этом, по словам Барабаша, в городе нет уже ни одного уцелевшего здания, но местные, которые остаются в городе, прячутся по подвалам.

«Подвалы — не очень безопасное убежище от авиабомбовых ударов. К сожалению, оккупанты «складывают» все многоэтажные дома к фундаментам, засыпая те же подвалы», — отметил глава ГВА.

Напомним, российская оккупационная армия 9 ноября нанесла удар по многоэтажке в Авдеевке. В результате обстрела двое гражданских погибли.