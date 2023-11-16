Начальник Авдіївської ГВА назвав кількість жителів, що залишилися в місті

На даний момент в Авдіївці Донецької області, незважаючи на масові обстріли, залишаються трохи більше ніж 1400 людей. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі телемарафону.

«Станом на ранок 16 листопада 1431 людина залишається у місті. Вчора виїхало 11 городян. Є евакуація на сьогодні, і на завтра, і післязавтра. Люди вже втомилися», — сказав він.

При цьому, за словами Барабаша, у місті немає вже жодної вцілілої будівлі, але місцеві, які залишаються в місті, ховаються по підвалах.

«Подвалі — не дуже безпечний притулок від авіабомбових ударів. На жаль, окупанти «складають» усі багатоповерхові будинки до фундаментів, засинаючи ті ж самі підвали», — зазначив голова ГВА.

Нагадаємо, російська окупаційна армія 9 листопада завдала удару по багатоповерхівці в Авдіївці. Внаслідок обстрілу двоє цивільних загинули.