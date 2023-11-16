Колишній «міністр закордонних справ «ДНР» став телефонним шахраєм

Поліцейські викрили шахрайський кол-центр. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили шахрайський кол-центр, який очолював ексміністр закордонних справ «ДНР».



Про це повідомляє Нацполіція.



«Під виглядом співробітників служби безпеки провідних українських банків зловмисники телефонували громадянам, втручались в їхній мобільний банкінг та переказували гроші потерпілих на банківські рахунки підставних осіб, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ», — йдеться в повідомленні.



В ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що організатором злочинної групи є мешканець тимчасово окупованої території Донецької області, який у квітні 2014 року обіймав посаду міністра закордонних справ так званої «Донецької народної республіки». Осередки його злочинного угруповання діяли в РФ, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України з серпня 2022 по листопад 2023 року.

Поліцейські викрили шахрайський кол-центр. Фото: Нацполіція

Поліцейські викрили шахрайський кол-центр. Фото: Нацполіція

Всіх потерпілих ще встановлюють, збитки можуть перевищувати 100 мільйонів гривень.



За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора шести фігурантам повідомлено про підозру за шахрайство та крадіжки, вчинені організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). Вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чотирьом з них. Інші фігуранти, які переховуються за кордоном, оголошені в міжнародний розшук.



Нагадаємо, слідчі РФ проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини в пошуках інформаторів.