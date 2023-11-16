На ВОТ Херсонщины оккупанты угрожают студентам и требуют сдавать «нелояльных» — ЦНС

Следователи РФ проводят рейды по учебным заведениям временно оккупированных территорий Херсона в поисках информаторов.



Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне ищут подростков, которые, по их мнению, причастны к помощи Силам обороны Украины в освобождении их родного края. Следователи обходят колледжи и училища и проводят «профилактические беседы».



«Во время бесед молодым студентам предлагают сдавать «нелояльных» по их мнению студентов, а также угрожают им самим, то есть оказывают психологическое давление. В частности, подросткам рассказывают об уголовных статьях по ним и предупреждают о «последствиях», — говорится в сообщении.



Напомним, на оккупированной Луганщине владельцев земли заставляют переоформить участки по законам РФ.