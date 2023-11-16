Житель Славянска просит разрешить продажу алкоголя в Донецкой области

На сайте электронных петиций появилась петиция по отмене запрета на продажу и ввоз алкоголя в Донецкой области.



Ее автор — журналист из Славянска Дмитрий Браславский.



Он предлагает отменить полный запрет на реализацию и ввоз алкоголя с целью реализации в Донецкую область и ввести временные ограничения. К примеру, алкоголь можно было бы продавать в тыловых громадах и в строго ограниченное время (условно с 11:00 до 15:00).



По мнению автора петиции, запрет на продажу алкоголя в Донецкой области нелогичен, потому что подобного запрета нет в Запорожской и Херсонской областях, где также продолжаются активные боевые действия.



«Этот запрет не работает, поскольку алкоголь все равно продается нелегально, завозится в регион, однако местные бюджеты теряют дополнительные поступления, потому что алкоголь продается нелегально. Фактически теряются миллионы дополнительных гривен, которые можно было бы потратить на усиление обороноспособности региона. Такой запрет позволил отдельным чиновникам и правоохранителям заниматься коррупцией, а именно получать неправомерную выгоду от нерадивых предпринимателей, нелегально продающих алкоголь в регионе», — говорится в петиции.



За три дня петицию подписали более 3 тысяч человек. Нужно собрать 25 тысяч подписей.



Напомним, бывший «министр иностранных дел «ДНР» стал телефонным мошенником.