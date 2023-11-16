Житель Слов’янська просить дозволити продаж алкоголю на Донеччині

На сайті електронних петицій з’явилась петиція щодо скасування заборони на продаж і ввезення алкоголю в Донецькій області.



Її автор — журналіст зі Слов’янська Дмитро Браславський.



Він пропонує скасувати повну заборону на реалізацію та ввезення алкоголю з метою реалізації в Донецьку область і ввести лише тимчасові обмеження. Наприклад, алкоголь можна було б продавати в тилових громадах і в строго обмежений час (умовно з 11:00 до 15:00).



На думку автора петиції, заборона на продаж алкоголю в Донецькій області є нелогічною, тому що подібної заборони немає в Запорізькій та Херсонській областях, де також тривають активні бойові дії.



«Ця заборона не працює, оскільки алкоголь все одно продається нелегально, завозиться в регіон, проте місцеві бюджети втрачають додаткові надходження, бо алкоголь продається нелегально. Фактично втрачаються мільйони додаткових гривень, які можна було б витратити на посилення обороноздатності регіону. Така заборона дала змогу окремим чиновникам та правоохоронцям займатися корупцією, а саме отримувати неправомірну вигоду від недбайливих підприємців, які нелегально продають алкоголь у регіоні», — йдеться у петиції.



За три дні петицію підписали понад 3 тисячі людей. Потрібно зібрати 25 тисяч підписів.



Нагадаємо, колишній «міністр закордонних справ «ДНР» став телефонним шахраєм.