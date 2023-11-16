Россияне снова обстреляли Херсон: погиб мужчина, ранена женщина

Последствия «прилета» в Херсон сегодня утром. Скриншот

В четверг утром, 16 ноября, российская армия нанесла очередной удар по Корабельному району Херсона, есть погибший и раненая. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Травмы, несовместимые с жизнью, получил 68-летний мужчина. На момент российского удара он находился в здании. В больницу каретой скорой доставили 54-летнюю женщину. У нее — взрывная травма и ранение лба и бедра. Пострадавшей оказывают помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 ноября россияне нанесли ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. В результате разрушен подъезд 4-этажного жилого дома. Ранее было сообщение об одной погибшей, а вечером 15 ноября количество погибших возросло до двух, и сообщалось, что четырех человек еще ищут. Сегодня, 16 ноября, сообщалось, что ищут еще двух человек, которые могут оставаться под завалами.