Росіяни знову обстріляли Херсон: загинув чоловік, поранено жінку

Наслідки «прильоту» до Херсона сьогодні вранці. Скріншот

У четвер вранці, 16 листопада, російська армія завдала чергового удару по Корабельному району Херсона, є загиблий і поранена. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Травми, несумісні із життям, одержав 68-річний чоловік. На момент російського удару він перебував у будівлі. До лікарні каретою швидкої доправили 54-річну жінку. У неї вибухова травма і поранення чола і стегна. Потерпілій надають допомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 15 листопада росіяни завдали ракетного удару по місту Селидове Покровського району Донецької області. Внаслідок цього зруйновано під'їзд 4-поверхового житлового будинку. Раніше було повідомлення про одну загиблу, а ввечері 15 листопада кількість загиблих зросла до двох, і повідомлялося, що чотирьох людей ще шукають. Сьогодні, 16 листопада, повідомлялося, що шукають ще двох людей, які можуть залишатися під завалами.