У жителя Константиновки дома обнаружили автомат, взрывчатку и множество патронов

Опасный арсенал хранил у себя дома житель Константиновки. Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

22-летний житель Константиновки хранил у себя дома оружие, взрывчатку и боеприпасы. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что сотрудники уголовного розыска полиции Константиновки получили информацию о том, что один из местных жителей хранит дома взрывчатку.

В результате осмотра дома и гаража полицейские обнаружили около 700 патронов, в том числе крупнокалиберные, 15 гранат разных типов, запалы, 500 г взрывчатки и частично разукомплектованный АК-74.

Изъятое направлено на экспертизу. Происхождение арсенала устанавливают следователи.

Отделом полиции №2 (Константиновка) Краматорского РУП проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, говорится в сообщении.

Напомним, в октябре ранее судимый житель Константиновки Донецкой области в нетрезвом состоянии выстрелил по окнам двух этажей многоэтажного дома. Он также обокрал торговый павильон.