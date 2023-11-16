У мешканця Костянтинівки вдома виявили автомат, вибухівку та безліч патронів

Небезпечний арсенал зберігав у себе вдома мешканець Костянтинівки. Фото: ГУ Нацполіції у Донецькій області

22-річний мешканець Костянтинівки зберігав у себе вдома зброю, вибухівку та боєприпаси. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Зазначається, що співробітники карного розшуку поліції Костянтинівки отримали інформацію про те, що один із місцевих мешканців зберігає вдома вибухівку.

В результаті огляду будинку та гаража поліцейські виявили близько 700 набоїв, у тому числі великокаліберні, 15 гранат різних типів, запали, 500 г вибухівки та частково розукомплектований АК-74.

Вилучене направлено на експертизу. Походження арсеналу встановлюють слідчі.

Відділом поліції №2 (Костянтинівка) Краматорського РУП проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні раніше судимий мешканець Костянтинівки Донецької області у нетверезому стані вистрілив по вікнам багатоповерхового будинку. Він також обікрав торговий павільйон.