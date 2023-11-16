Аналоги «Шахедов» стали серийно выпускать в Украине

Украина наладила серийное производство отечественного аналога «Шахедов». За месяц таких дронов производят десятки. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации, которого цитирует «Форбс Украина».

По словам министра, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику страны. В будущем она должна стать главным сектором украинской экономики.

«Начиная с того, что называют «украинским Шахедом», мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры», — сказал Камышин.

Он добавил, что кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство: «Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост».

Камышин подчеркнул, что сейчас речь не идет об интеграции «Укроборонпрома» с бизнесом. Но государственный завод помогает частным небольшим дроновым компаниям.

«В этом плане «украинский Шахед» появился именно на государственном заводе», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall и Украинская оборонная промышленность создали совместное предприятие. ООО «Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность» было зарегистрировано 18 октября. Совместное предприятие будет производить обслуживание и ремонт техники, поставленной партнерами Украины. Также на этом предприятии будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.