Аналоги «Шахедів» почали серійно випускати в Україні

Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога «Шахедів». За місяць таких дронів виробляють десятки. Про це повідомив міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації, які цитує «Форбс Україна».

За словами міністра, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона має стати головним сектором української економіки.

«Починаючи з того, що називають «українським Шахедом», ми не говоримо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри», — сказав Камишин.

Він додав, що кратне збільшення виробництва не задовольняє уряд: «Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас за багатьма напрямами таке зростання».

Камишин наголосив, що зараз не йдеться про інтеграцію «Укроборонпрому» з бізнесом. Але державний завод допомагає приватним невеликим дроновим компаніям.

«У цьому плані «український Шахед» з'явився саме на державному заводі», — підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall та Українська оборонна промисловість створили спільне підприємство. ТОВ «Рейнметал - Українська оборонна промисловість» було зареєстровано 18 жовтня. Спільне підприємство вироблятиме обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами України. Також на цьому підприємстві проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.