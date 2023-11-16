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Нацгвардейцы взяли в плен разведчика, переодетого в форму ВСУ

16 ноября 2023, 14:20

Нацгвардейцы взяли в плен разведчика, переодетого в форму ВСУ

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления взяли в плен российского разведчика на Сватовском направлении.

Об этом сообщает МВД. 38-летний мужчина работал слесарем-ремонтником, его мобилизовали в октябре 2022 года. Сначала попал в танковую бригаду, строил укрепление на границе РФ с Украиной в Курской области.

«Впоследствии его перебросили в разведывательное подразделение, переодели в военную форму, похожую на образец украинского войска, и отправили проводить разведывательно-штурмовые действия. Там оккупанты наткнулись на минно-взрывное заграждение. После подрыва «собратья» покинули «товарищи», — говорится в сообщении.

Бойцы пограничной бригады «Стальная граница» эвакуировали раненого оккупанта с поля боя и оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии он пополнит обменный фонд.

Напомним, 36 человек, эвакуированных из Сватовского района, получили бесплатное жилье.

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