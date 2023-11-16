Нацгвардейцы взяли в плен разведчика, переодетого в форму ВСУ

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления взяли в плен российского разведчика на Сватовском направлении.



Об этом сообщает МВД. 38-летний мужчина работал слесарем-ремонтником, его мобилизовали в октябре 2022 года. Сначала попал в танковую бригаду, строил укрепление на границе РФ с Украиной в Курской области.



«Впоследствии его перебросили в разведывательное подразделение, переодели в военную форму, похожую на образец украинского войска, и отправили проводить разведывательно-штурмовые действия. Там оккупанты наткнулись на минно-взрывное заграждение. После подрыва «собратья» покинули «товарищи», — говорится в сообщении.



Бойцы пограничной бригады «Стальная граница» эвакуировали раненого оккупанта с поля боя и оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии он пополнит обменный фонд.



Напомним, 36 человек, эвакуированных из Сватовского района, получили бесплатное жилье.