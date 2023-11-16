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Нацгвардійці взяли в полон розвідника, переодягненого у форму ЗСУ

16 листопада 2023, 14:20

Нацгвардійці взяли в полон розвідника, переодягненого у форму ЗСУ

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу взяли в полон російського розвідника на Сватівському напрямку.

Про це повідомляє МВС. 38-річний чоловік працював слюсарем-ремонтником, його мобілізували у жовтні 2022 року. Спершу потрапив у танкову бригаду, будував укріплення на кордоні РФ з Україною у Курській області. 

«Згодом його перекинули у розвідувальний підрозділ, переодягнули у військову форму, схожу до зразка українського війська, та відправили проводити розвідувально-штурмові дії. Там окупанти натрапили на мінно-вибухове загородження. Після підриву, «собратья» покинули «товаріща», — йдеться в повідомленні. 

Бійці прикордонної бригади «Сталевий кордон» евакуювали пораненого окупанта з поля бою та надали першу медичну допомогу. Згодом він поповнить обмінний фонд.

Нагадаємо, 36 людей, яких евакуювали зі Сватівщини, отримали безкоштовне житло. 

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