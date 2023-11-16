36 человек, эвакуированных из Сватовского района, получили бесплатное жилье — Лысогор

Жители эвакуировались из деоккупированных сел Сватовского района в населенный пункт Пески-Радьковские Харьковской области.



Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Мы постоянно проводим тщательный анализ общин, которые могут предоставить жилье на базоплатной основе луганчанам. Люди оплачивают только коммунальные услуги. Дома оснащены газовым и твердотопливным отоплением. Ежемесячно они получают гуманитарную помощь, дважды в неделю – хлеб. Регулярно поступают выплаты для ВПЛ от государства», — прокомментировал чиновник.



Он также подчеркнул, что неотложные потребности эвакуированных каждый раз обсуждаются с принимающей общиной.



Напомним, на оккупированных территориях Луганщины россияне требуют перерегистрировать право собственности на земельные паи в соответствии с действующим в РФ законодательством.