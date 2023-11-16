В Авдеевке вывезли двух человек из укрытия коксохима

Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил, что из укрытия местного коксохимического завода удалось эвакуировать двух человек. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.



По его словам, в укрытии все еще остаются 15 человек, которые пока не готовы эвакуироваться.



«После полной эвакуации работников коксохима на территории завода в одном из укрытий остались гражданские жители Авдеевки, которые еще с начала вторжения попросили убежища на заводе, они остаются сейчас там. Двое удалось уговорить, другие — не охотно соглашаются на выезд, потому что боятся дороги», — отметил он.



Ранее Барабаш отмечал, что в укрытии коксохима есть люди, однако в начале ноябре удалось эвакуировать 16 работников предприятия.



Напомним, на данный момент в Авдеевке Донецкой области, несмотря на массовые обстрелы, остаются чуть больше 1400 людей.