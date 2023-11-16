В Авдіївці вивезли двох людей з укриття коксохіму

Глава Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що з укриття місцевого коксохімічного заводу вдалося евакуювати двох людей. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону.



За його словами, в укритті все ще залишаються 15 людей, які поки що не готові евакуюватися.



«Після повної евакуації працівників коксохіму на території заводу в одному з укриттів залишилися громадяни Авдіївки, які ще з початку вторгнення попросили притулку на заводі, вони залишаються зараз там. Двоє вдалося вмовити, інші не охоче погоджуються на виїзд, бо бояться дороги», — зазначив він.



Раніше Барабаш зазначав, що в укритті коксохіму є люди, проте на початку листопаді вдалося евакуювати 16 працівників підприємства.



Нагадаємо, зараз в Авдіївці Донецької області, попри масові обстріли, залишаються трохи більше ніж 1400 людей.