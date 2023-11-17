Украинские партизаны проникли на базу флота РФ — АТЕШ

Украинские партизаны проникли а базу российского флота

Агент партизанского движения провел разведку в одной из частей Черноморского флота России. Об этом сообщил «АТЕШ».

«Агент «АТЕШ» успешно провёл разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота РФ», — написано в посте.

В воинской части партизан обнаружил автомобильные боксы и дал координаты казарм, штаба и складов с боеприпасами.

«Пока дежурная смена спала в неположенное время, нам удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба ВЧ 80393», — сообщили администраторы канала.

Напомним, в оккупированном Мангуше партизаны обнаружили крупный склад горюче-смазочных материалов российских войск. Этот склад является важным стратегическим объектом для российских оккупантов.