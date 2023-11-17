Українські партизани проникли на базу флоту РФ — АТЕШ

Українські партизани проникли в базу російського флоту

Агент партизанського руху провів розвідку в одній із частин Чорноморського флоту Росії. Про це повідомив «АТЕШ».

«Агент «АТЕШ» успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту РФ», — написано в пості.

У військовій частині партизанів виявив автомобільні бокси та дав координати казарм, штабу та складів з боєприпасами.

«Поки чергова зміна спала в недозволений час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм та штабу ВЧ 80393», — повідомили адміністратори каналу.

Нагадаємо, в окупованому Мангуші партизани виявили великий склад пально-мастильних матеріалів російських військ. Цей склад є важливим стратегічним об'єктом російських окупантів.