Захваченной россиянами Запорожской АЭС грозит ядерная авария — Энергоатом

На захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) персонал интервентов портит важное для безопасности станции оборудование. Возник риск отказа дизель-генераторов, что грозит ядерной аварией. Об этом заявило Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом».

Энергетики отмечают, что российские захватчики продолжают нарушать технические требования эксплуатации оборудования ЗАЭС. В госпредприятии уточнили, что это касается, прежде всего, энергоблоков №№ 2, 4 и 6 станции.

Так, фейковое «руководство» подконтрольной интервентам Запорожской АЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции (РДЭС). Однако при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться.

«Это приводит к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов», — предупреждают в «Энергоатоме».

Украинские энергетики обращают внимание, что подобные действия некомпетентного нелегитимного «руководства» ЗАЭС от «Росатома» ведут к неизбежной деградации оборудования и систем, важных для безопасности станции.

«В конце концов, это может спровоцировать отказ важнейшего оборудования систем безопасности — дизель-генераторов, с последующим переходом в ядерную и радиационную аварию», — заявили в ГК НАЭК.

Как подчеркивает руководитель «Энергоатома» Петр Котин, после освобождения ЗАЭС будут привлечены к ответу все, кто сейчас сознательно выполняет преступные приказы оккупантов, нарушая лицензии украинского регулятора.

Также энергетики добавили, что ситуацию на станции усугубляют другие нарушения правил эксплуатации. В частности, речь идет о недавних попытках перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного «холодного» состояния" на «горячее», что увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.