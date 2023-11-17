Захопленій росіянами Запорізькій АЕС загрожує ядерна аварія — Енергоатом

На захопленій російськими окупантами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) персонал інтервентів псує важливе для безпеки станції обладнання. Виник ризик відмови дизель-генераторів, що загрожує ядерною аварією. Про це заявило Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом».

Енергетики зазначають, що російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги щодо експлуатації обладнання ЗАЕС. У держпідприємстві уточнили, що це стосується насамперед енергоблоків №№ 2, 4 та 6 станції.

Так, фейкове «керівництво» підконтрольної інтервентам Запорізької АЕС наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції (РДЕС). Однак при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися.

«Це призводить до зниження тиску в системі та автоматичного відключення дизель-генераторів», — попереджають в «Енергоатомі».

Українські енергетики звертають увагу, що подібні дії некомпетентного нелегітимного «керівництва» ЗАЕС від «Росатому» ведуть до неминучої деградації обладнання та систем, важливих для безпеки станції.

«Зрештою, це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки - дизель-генераторів, з подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію», — заявили в ЦК НАЕК.

Як наголошує керівник «Енергоатому» Петро Котін, після звільнення ЗАЕС буде залучено до відповіді всіх, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора.

Також енергетики додали, що ситуацію на станції посилюють інші порушення правил експлуатації. Зокрема, йдеться про нещодавні спроби перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного «холодного» стану на «гарячий», що збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.